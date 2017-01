Hofladen St. Peter eröffnet wieder

AT

Spittal an der Drau

Der Hofladen in St.Peter eröffnet ab Donnerstag, 2. Feber wieder (zur gewohnten Zeit: Donnerstag von 16 – 19.30 Uhr und Freitag von 8.30 – 12 Uhr). Mit Weitblick und Respekt leben und arbeiten, mit und in der Region – das ist unsere Herausforderung.

Nehmen Sie sich Zeit für ein herzhaftes Frühstück. Am Freitag, den 3. Feber von 8.30 bis 12 Uhr erwartet Sie ein reichlich gedeckter Frühstückstisch mit bäuerlichen Köstlichkeiten.



Bestellservice für köstlich belegte Platten oder Brote, Geschenkkörbe oder reservieren Sie die Hofladenstube für gesellige Stunden: kontakt@biohof-sommeregger.at, 0650/4873420 oder 0664/2112250.