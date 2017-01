Hypno-Active-Seminare: WOCHE verlost vier Karten!

Ihr seid Raucher und schafft es einfach nicht weg zu kommen von der Zigarette? Oder seid ihr unzufrieden mit eurem Gewicht und wollt unbedingt die Traumfigur erreichen? Wir haben die Lösung! Mit den Hypno-Active-Seminaren „Nichtraucher in 3 Stunden“ und „Wunschgewicht leicht erreicht“ kommt ihr euren Zielen immer näher. Die WOCHE verlost vier Karten, die für jedes Seminar (Nichtraucher und Wunschgewicht) in Spittal oder Klagenfurt gültig sind (Ticketwert á 229 Euro).

Hypno-Active bietet diese zwei Seminare an zwei Standorten an. Erfolgs-Coach Peter Phillip Koss leitet diese Kurse. Er legt für die Teilnehmer durch sein Seminar den ersten Grundstein zur Veränderung ihres Lebensstilles.Hypno-Active ist eine außergewöhnliche Methode zur Aktivierung der eigenen Mentalkraft. Mit dem Unterbewusstsein als starken Verbündeten kann es endlich ganz einfach sein, Nichtraucher zu werden. Selbst intensive Raucher können nach der Teilnahem an einem Hypno-Active-Seminar Erfolgserlebnisse verbuchen: Der Abschied vom Rauchen fällt sogar leicht!Mental Coach Peter Phillip Koss gibt in seinem Rauchstopp-Seminaren den Weg vor - ihn erfolgreich weiterzugehen, schaffen Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und Südtirol danach aus eigenem inneren Antrieb. Die erwünschte Verhaltensänderung der Seminarteilnehmer stößt Koss mit der Hypno-Active-Methode in nur drei Stunden an. Umso beeindruckender ist die Effizienz des Spezialisten für autogene Tiefentspannung im Bereich Raucherentwöhnung. Angesichts der Erfolgsquote ist mit der Seminarteilnahme sogar die Garantie einer kostenlosen Wiederholung innerhalb von 12 Monaten bis zum endgültigem Erfolg verbunden. Dieses Angebot richtet sich an Teilhemer, die wider Erwarten nach dem Seminar nicht komplett rauchfrei sind oder vor Jahresablauf noch einmal anfangen zu rauchen.Wer die Weihnachtszeit richtig „ausgekostet“ hat, bereut es daheim auf der Waage oft bitter. Diäten lassen die Pfunde aber meist nur kurzfristig purzeln. Ohne eine dauerhaft veränderte Ernährung steigt das Gewicht nach einer Diät nicht selten sogar noch weiter an. Dennoch muss das Wunschgewischt nicht unerreichbar bleiben: Mental Coach Peter Phillip Koss legt in seinen Wunschgewicht-Seminaren den Grundstein für ein „leichteres“ Leben. Nach der Teilnahme an seinen Seminaren in Deutschland, Österreich und Südtirol können Übergewichtige danach aus eigenem inneren Antrieb ihr Gewicht reduzieren.Die Aussicht auf einen schlanken Frühling sorgt zu Jahresbeginn für einen zusätzlichen Motivationsschub. Diese Motivation lässt sich mit dem Hypno-Active-Seminar „Wunschgewicht leicht erreicht!“ Erfolg versprechend nutzen. Der Start in ein neues, selbstbestimmtes Leben fällt gemeinsam mit anderen besonders leicht, da die Gruppendynamik wie ein natürlicher Verstärker wirkt.Nichtraucher in 3 Stunden –Wunschgewicht leicht erreicht –Veranstaltungsort: Schloss Porcia, Spittal an der DrauNichtraucher in 3 Stunden –Wunschgewicht leicht erreicht –Veranstaltungsort: Dachhotel Atrigon, Klagenfurt0720/511666, info@hypno-active.com