Jubiläumsweihnachtskonzert in Radenthein

Am Sonntag, den 18. Dezember ab 17 Uhr erwartet die Besucher in der katholischen Pfarrkirche St. Peter in Radenthein das Jubiläumsweihnachtskonzert mit dem MGV, Männerquartett, Gemischten Chor, Bläserquartett der Trachtenkapelle und der Jugendspielgruppe St. Peter ob Radenthein. Eintritt: freiwillige Spende.