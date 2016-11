Kaslab´n Nockberge feiert Eröffnungsfest

AT

Die Kaslab´n in der Mirnockstraße in Radenthein wird am Donnerstag, den 8. Dezember mit Käseanschnitt und Adventmarkt mit regionalen Produkten feierlich eröffnet.



Programm:

11 Uhr: Eröffnung und Festansprache

12 Uhr: Segnung mit feierlichen Käseanschnitt

ab 13 Uhr: Kulinarischer Adventmarkt Käseverkostung - Führungen - Kinderprogramm



Tage der offenen Tür mit Eröffnungsangeboten der "Kaslab´n-Spezialitäten"

Freitag, 9. Dezember, 10 Uhr: Showkochen mit Genussland Kärnten Koch Marco Krainer, ab 15 Uhr "Schaukäsen", ab 19.30 Uhr Filmvorführung "Bauer unser" - Diskussion mit dem Kärntner Regisseur Robert Schabus



Samstag, 10. Dezember, 9.30 Uhr: "Schaukäsen", 19:30 Uhr Fachvortrag mit Elisabeth Stöger "Fütterung und Trächtigkeit bei Rindern)



Nähere Infos: www.kaslabn.at