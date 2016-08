Klassikkonzert in der Stiftskirche Millstatt

Das Trio

Im Rahmen der Musikwochen Millstatt findet amum, in der Stiftskirche Millstatt, wieder ein Konzert statt. Unter dem Titel „Frei, aber einsam“ - Ein Leben für eine poetische Musik - spielt das Trio Mille Suoni Werke von Johann Nepomuk Hummel, Johannes Brahms u.a.Das Klaviertrio „Mille Suoni“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, in seiner Programmauswahl selten gespielte Kompositionen mit Klassikern zu verbinden. Das Trio besteht aus Sayuri Hirano (Klavier), Rainer Sulzgruber (Violine) und Markus Schmölz (Violoncello). So wird heuer neben Johannes N. Hummels Op. 93 das H-Dur-Trio von Johannes Brahms – das wohl berühmteste Werk dieser Gattung – zu hören sein. Ein abwechslungsreicher Abend voll musikalischer Leidenschaft ist garantiert.

Karten

Information und Kartenbestellung: musikwochen@millstatt.at, Tel. 04766/2021 35 und 0676/60 99 798. Alle Infos zu den Musikwochen gibt es auf www.musikwochen.com