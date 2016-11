Ladies Circle & Round Table laden zu „Bier meets Wein“!

Side by Side lautet die Devise des Ladies Circle 5 und des Round Table 20 Spittal, amin der neu eröffneten Markthalle am Spittaler Hauptplatz.Eine Bier-­‐ und Weinverkostung der ganz besonderen Art erwarten Sie in den neu gestalteten Räumlichkeiten des Glashaus. Zwischen einem bunten Markthallenflair mit einer originellen Kaffeerösterei, einer Bäckerei, sowie einem original Smoker, wird der Braukessel der neuen Minibrauerei auf Temperatur gebracht. Das hauseigene Bier feiert seine Premiere und wird begeleitet von zwei weiteren regionalen Craftbieren wie das Shillingbier aus Radenthein oder das alpine Katschbeer vom Katschberg. Eine Bierverkostung allein ist aber noch lange nicht genug dachten sich die jungen Damen vom Ladies Circle und die Burschen vom Round Table, welche sich einmal mehr in den Dienst der guten Sache stellen, um mit dem Reinerlös der Veranstaltung Weihnachtswünsche bedürftiger Familien in Oberkärnten zu erfüllen.

Als weiteres Highlight können an der neu gestalteten Weinbar erlesene Weine aus Österreich verkostet werden. Namhafte Winzer wie Rudolf Sax aus Langenlois, Leo Wunderer aus Oberfellabrunn oder aber auch Familie Reinberger aus Grafenwörth haben ihre besten Weine für Sie im Gepäck. Für den Happen zwischendurch gibt es regionalen Käse der Oberkärntner Molkerei, sowie hauseigenes Brot und Gebäck. Der Ausschank erfolgt auf dem Verkostungsprinzip solange der Vorrat reicht.– Beginn: 19.30 UhrEuro 15,-­‐ Abendkassa oder im Vorverkauf bei den ClubmitgliedernMarkthalle (ehm. Glashaus) – Hauptplatz 12 – 9800 Spittal/Drauwww.ladiescircle.at/lc5_spittal www.roundtable20.atLC5 -­‐ Lochner Karina – lc5@gmx.at RT20 – Kratzwald Patrick – roundtable20@gmail.com<