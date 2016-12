"Let´s Sing A Song Of Christmas"

, Litzelhofenstraße 1 , 9800 Spittal an der Drau AT

Stadtpfarrkirche , Litzelhofenstraße 1 , 9800 Spittal an der Drau AT

Was 2007 mit einem vorweihnachtlichen Konzert der drei Spittaler Gymnasien (BG, BRG, BORG) begann, geht am Dienstag, den 13. Dezember um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Spittal in seine zehnte Auflage.

Insgesamt sorgen fünf Chöre, ein Vokalensemble sowie die beiden Schülerbigbands für stimmungsvolle Musik. Diese geballte Masse an jugendlichem Enthusiasmus sorgt garantiert für ein besinnliches, aber auch beschwingtes vorweihnachtliches Musikerlebnis. Der Reinerlös des Abends kommt der Spittaler Pfarrcaritas zugute.