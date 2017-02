„Marilyn meets Elvis…“ – wir rocken wieder!!!

Der Ladies Circe 5 Spittal, unter Präsidentin Karina Lochner, stellt sich wieder in den Dienst der guten Sache und lädt auch heuer wieder sehr herzlich zur legendären Faschingsparty in die neue Satisfactory (ehemals Glashaus) am Samstag, den 11. Februar 2017 ab 19.30 Uhr, ein.

Alle „Rockabillies“ und „Rockabellas“ können an diesem Abend bei Musik von den DJ´s von „Music for Charity“ wieder ihr Tanzbein schwingen und rocken. Es erwartet Sie eine köstliche Candy Bar, eine große Tombola mit tollen Preisen, eine lustige Fotoecke für tolle Erinnerungsfotos, eine schwingende Mitternachtseinlage und vieles mehr.

Eintritt VVK: 8 Euro – Abendkassa: 10 Euro . Karten für die Faschingsparty sind bei allen Ladies sowie in der Parfümerie Fritsch am Hauptplatz erhältlich.

Der Erlös dieser Veranstaltung kommt einer Familie aus der Gemeinde Radenthein zugute, in der der junge Familienvater an Krebs erkrankt ist. Mehr Informationen gibt’s auf der neuen Homepage unter www.ladiescircle-spittal.at.