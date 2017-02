Michael Weger liest in der Stadtbücherei

, Jahnstraße 3 , 9800 Spittal an der Drau AT

Stadtbücherei , Jahnstraße 3 , 9800 Spittal an der Drau AT

Michael Weger, der viele Sommer über bei den Komödienspielen Porcia bezaubert hat, präsentiert am Donnerstag, den 9. Februar 2017, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Spittal (Jahnstraße 3) sein neues Buch „Share – Die Teile der Liebe“.



Nach seinem Roman „Octagon – Am Ufer der Seele“ ist dieses Buch ein weiteres spirituelles Abenteuer, voll Spannung, Berührung und Weisheit.



Share ist dreifache Inspirationsquelle und Leservergnügen pur: Ein Science-Fiction-Roman, so aufwühlend wie hoffnungsvoll. Eine Liebesgeschichte, berührend wie spannend. Und ein Lebens- und Liebesratgeber, der Gänsehaut auslöst.

Der Eintritt ist frei.