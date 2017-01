"Mörderschnee" - Lesung im Kunstraum

Autor Hubert Thaler liest am Donnerstag, 26. Jänner um 19 Uhr im Kunstraum Obervellach aus seinem Buch "Mörderschnee". Für musikalische Umrahmung ist gesorgt.



Zum Inhalt:

In einem von der Außenwelt abgeschnittenen Tourismusort herrscht das Schneechaos. Es gibt keinerlei Verbindung zur Außenwelt. Die Menschen in dem Fremdenverkehrsort sind vollkommen auf sich alleine gestellt. Die Einheimischen sind nicht zum ersten Mal eingeschlossen und versuchen die Feriengäste bei Laune zu halten. Dies gelingt auch fast reibungslos, bis die Huberbäuerin ihren Nachbarn in einer Blutlache vor seinem Wohnhaus findet - eine Mistgabel steckt in seiner Brust. Von da an nehmen die Dinge einen verhängnisvollen Verlauf.