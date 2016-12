Neujahr: Fackellauf und Feuerwerk am Katschberg

AT

Rennweg am Katschberg

, 9863 Rennweg am Katschberg AT

Katschberg , 9863 Rennweg am Katschberg AT

Am Samstag, 31. Dezember, findet ab 17 Uhr der traditionelle Fackellauf des Katschberger Skilehrer-Teams vom Tschaneck statt.



Ein großartiges Neujahrsfeuerwerk erwartet Sie am Sonntag, 1. Jänner um 20.30 Uhr am Katschberg.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Tourismusregion Katschberg-Rennweg, Katschberghöhe 30, 9863 Katschberg, Tel.: 04734/330, www.katschberg.at.