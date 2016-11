Nikolausaktion der Stadtpfarre Spittal

Am 6. Dezember gedenken wir dem heiligen Nikolaus und lassen in diesem Brauchtum den Gedanken an ihn weiterleben. Jedes Jahr am Abend desmachen sich freiwillige Helfer der katholischen Kirche auf den Weg, um als Nikolaus verkleidet seine Gebote der Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Güte an alle Kinder und Erwachsenen weiterzugeben.Die Aktion kann von jeder Familie genützt werden, die sich bis zum 2. Dezember in der Pfarrkanzlei der Stadtpfarre anmeldet. Die Nikoläuse sind ab 16.30 Uhr bis spät in den Abend in der Stadt Spittal unterwegs. Freiwillige Spenden unterstützen die Kinder- und Jugendarbeit drer Stadtpfarre.Die Stadtpfarre freut sich über jeden Neuzuwachs, der sie bei dieser Aktion unterstützen möchte. Dazu bitte einfach eine kurze Bewerbung an spittal@kath-pfarre-kaernten.at senden.Pfarrkanzlei Stadtpfarrkirche