Kap 4613 , Millstatt AT

Die Seele baumeln lassen bei einem wärmenden Glühwein, die frische, klare Winterluft einatmen und dabei einen freien Blick auf den glitzernden Millstätter See genießen, weihnachtlichen Klängen lauschen und dem Duft von frisch gebratenen Maroni folgen. Das alles können Sie am Kap 4613.

Nikolaus und Krampus begrüßen Groß und Klein am Sonntag, den 4. Dezember ab 17 Uhr auf der schwimmenden Weihnachtsinsel.

Infos unter: 0664 3888318