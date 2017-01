, Spittal an der Drau AT

HAK , Spittal an der Drau AT

Am Samstag, dem 21. Jänner 2017, findet an der HAK Spittal der Tag der offenen Tür statt.

Interessierte Schüler haben hier zwischen 8 und 12 Uhr die Möglichkeit, sich Informationen über die Ausbildung an dieser Schule zu holen. In einem Rundgang mit den Guides kann jeder einen Einblick in die Lerninhalte und Gegenstände der HAK und HAS gewinnen.

Anmeldungen erbeten unter: hak.spittal@utanet.at oder telefonisch unter 04762 613 40.