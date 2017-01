Open Night der HLW Spittal

, Zernattostraße 2 , 9800 Spittal an der Drau AT

HLW SPITTAL , Zernattostraße 2 , 9800 Spittal an der Drau AT

Am Donnerstag, 19. Jänner, lädt die HLW Spittal ab 17 Uhr zur „Langen Nacht der HLW“ ein.

Besuche diesen "Abend der offenen Tür" an der HLW Spittal. Bring deine Freunde und Eltern mit und informiere dich über die vielfältigen Angebote. Erlebe die weiterführende Schule mit vielen "positiven Unterschieden" (Sport, Sprachen, Wirtschaft, Medien & IT, Kulinarik, Kreativität, Naturwissenschaft etc. ) und lerne die Schultypen kennen (ein-, drei- oder fünfjährig). Es wird auch ein Matura-Aufbaulehrgang angeboten (Z.B.: nach HAS, LFS). Nähere Infos: www.hlwspittal.at.