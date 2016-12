AT

, Döbriach-Hauptstr. 58 , 9873 Döbriach AT

Hotel Zur Post , Döbriach-Hauptstr. 58 , 9873 Döbriach AT

Zu Silvester wird auch in der Post in Döbriach ordentlich gefeiert. Gestartet wird um 20 Uhr mit einem Aperitif in der Bar "PS", anschließend gibt´s ein großartiges Gala-Buffet.

Ab 23 Uhr startet die Silvester-Garten Party mit DJ Mo, um 24 Uhr wartet ein Riesenfeuerwerk auf die Besucher und als krönenden Abschluss gibt´s um 1 Uhr noch einen Mitternachtssnack.