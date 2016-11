AT

Fachhochschule "Spittl"

Das traditionelle SPITTALER ADVENTSINGEN:

Am Samstag, 3.12.2016 um 19:30 Uhr

und am Sonntag, 4.12.2016 um 16 Uhr!



„Bruada auf! Wås is dås?“



Im Rahmen des Spittaler Adventsingens präsentieren wir auch unsere neue Weihnachts-CD



Mitwirkende:

Singkreis Porcia Spittal, Ltg. Bernhard Wolfsgruber

Zuafållsmusi, Ltg. Christaian Brugger

Theresa Pucher und Johannes Zlattinger Sprecher



​Eintritt: nummerierte Sitzplätze zu 14,- (Schüler, Lehrlinge, Studenten 10,-) erhältlich im Porcia Kartenbüro, Burgplatz 1, Tel: 04762 42020