, Villacher Straße , 9800 Spittal an der Drau AT

Türkkaserne , Villacher Straße , 9800 Spittal an der Drau AT

Die Spittaler Gebirgsjäger laden am 11. Feber ab 19.30 Uhr zum Garnisonsball in die Türkkaserne Spittal.



Balleröffnung mit der Brauchtumsgruppe D´Staffbuam. Weitere Highlights: Combo der Gardemusik Wien, Die Bergvagabunden, Discozelt, Mitternachtseinlage, Damenspende



Kartenvorverkauf bei den Kadersoldaten und bei der Wache der Türkkaserne. Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

Einlass in Uniform, Abendgarderobe oder Tracht.