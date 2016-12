"Tag der offenen Tür" am BRG Spittal

Am BRG Spittal/Drau werden zahlreiche pädagogische Akzente gesetzt, um den unterschiedlichsten Stärken der Schüler gerecht zu werden. Das BRG setzt auf ein vielfältiges Ausbildungsangebot. Für die Schüler der ersten Klassen werden daher neben den Regelklassen verschiedene Schwerpunktklassen angeboten.Machen Sie sich beim "Tag der offenen Tür" am 21. Jänner von 8.30 bis 11.30 Uhr selbst ein Bild davon.

Mit dem Schuljahr 2017/18 startet am BRG Spittal mit der Sportklasse ein neuer Schwerpunkt. Dort gibt es für junge Sportler die Möglichkeit, die schulische mit der sportlichen Ausbildung optimal zu verknüpfen, um eine breite Basis für die Zukunft zu schaffen. Unter der Anleitung von Sportwissenschaftlern soll eine sportliche Grundausbildung erfolgen.Ein weiterer Schwerpunkt sind die CLD-Klassen mit dem Motto „Herzensbildungam BRG“. Dabei stehen die sozialen Kompetenzen der Schüler im Mittelpunkt. Durch zusätzliche Zeit mit den Klassenvorständen können die Klassengemeinschaft gefördert und das Miteinander gelebt werden.Ein besonderer Schwerpunkt sind die GTSlight-Klassen. Dabei sollen die Vorteileder herkömmlichen Ganztagsklasse mit der Flexibilität der Tagesbetreuung verbunden werden. Das Ziel ist es, dass die Schüler einen Großteil der Arbeiten in der Schule, im eigenen Klassenverband, erledigen. Die Betreuung am Nachmittag erfolgt durch zwei Klassenlehrer. Durch die flexible Wahlmöglichkeit der einzelnen Betreuungstage und Betreuungszeiten wird das Familienzeitmanagement erleichtert.Mit der Mittags- und Tagesbetreuung werden neue Maßstäbe gesetzt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im schuleigenen Restaurant soll nicht nur das Lernen im Mittelpunkt stehen, sondern es wird ein breites Spektrum von Freizeitaktivitäten geboten.Damit sich die Kleinsten auf ihren ersten Schultag in der Unterstufe des BRG freuen können, gibt es bereits vor den Sommerferien einen Kennenlerntag. Die Einführungsphase mit den Modulen Kennenlernen der Schule, Kennenlernen der Klassengemeinschaft und „Lernen lernen“ erleichtert den Neuanfang. Angeboten werden auch Lesetrainings, um richtiges Lernen leichter zu machen. Die „BuddyGuards“ sind Schüler der Oberstufe, die den Neueinsteigern hilfreich zurSeite stehen, um den Start in der neuen Schule zu erleichtern.