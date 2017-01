Tanzen lernen mit Valentin Isopp

AT

Tango und Discofox lernen leicht gemacht heißt es beim Tanzkurs mit Valentin Isopp im ersten Stock der Tennishalle Spittal. Der Discofox-Anfängerkurs startet am Donnerstag, 12. Jänner bzw. am Donnerstag, 16. Februar um 20 Uhr. Der Tango Argentino Anfängerkurs startet am Samstag, 14. Jänner um 18 Uhr. Anmeldung unter: 0650/5157704 und valentin.isopp@gmx.at.