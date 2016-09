Terra Umilicus - audiovisuelle Tanzperformance aus Slowenien

In der "Internationale Serie fuür junge zeitgenössische Kunst - informell" zeigt der junge, slowenische Performer Daniel Pekovic sein Debut, das er in Zusammenarbeit mit dem Videokünstler Urban Belina 2015 kreierte.Terra Umbilicus, ist ein ambitioniertes, audio-visuelles Tanzsolo in einer pulsierenden Raumlandschaft von undefinierten Rhythmen und verzerrtenBildern. Erstmals in Österreich im ART SPACE Stift Millstatt gezeigt führt TerraUmbilicus den Zuschauer auf eine Reise ins eigene Ich.

Vor der Veranstaltung gibt es eine kurze Einführung, nach der Veranstaltung hat das Publikum die Gelegenheit sich bei einem Glas Wein und Snacks mit den Künstlern zu unterhalten.04766 35250, aks.office@andreakschlehwein.com. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkassa 12 Euro. Die Veranstaltung findet statt imStiftsaal, Stiftgasse 1, 9872 Millstatt.