Die Trachtenkapelle Mörtschach veranstaltet am Samstag, den 14. Jänner ab 21 Uhr in der Kultbox den Trachtenball. Karten kosten im Vorverkauf sechs Euro (Karten erhältlich bei ENI Passler, Gasthof Wallner, Sparkasse und Raika Winklern), an der Abendkassa acht Euro.

Für Unterhaltung sorgen die Himmelberger ab 21 Uhr. Mitternachtseinlage der Holzhackerbuam Mörtschach. Happy Hour: 22-23 Uhr. Gratis Shutletaxi.