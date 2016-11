Traditioneller Adventzauber im Zebra

AT

Spittal an der Drau

, Villacher Str. 93-95 , 9800 Spittal an der Drau AT

ZeBRA , Villacher Str. 93-95 , 9800 Spittal an der Drau AT

Bald ist es soweit, der traditionelle Adventzauber im Zebra findet am Freitag, den 2. Dezember von 10 bis 18 Uhr statt.

Um 13 und 16 Uhr gibt´s die Wunschbaumaktion der Lions Spittal/ Drau für bedürftige Kinder. Sängerin Enjoya präsentiert um 13.30 und 15.30 Uhr ihr Lied "Donn is Weihnocht“.



Die Aussteller sind:

❆ Maria Sandner – StoffAllerlei

❆ Hermine Oberrauter - Energiebilder

❆ Maxicarola Theresiak – Weihnachtliches Allerlei

❆ Renate Papst – Engel & Co aus Naturmaterialien

❆ Johanna Sommeregger – Hofladen Produkte der Spittaler Schlossbauern

❆ Gutsbetrieb Schloss Dornbach/ Huber Peter – Zirben- Naturprodukte

❆ Kerstin Trobald - Acrylmalerei

❆ Johanna Kristen – Jafra Produkte

❆ Lebenshilfe Spittal – Kreatives Allerlei

❆ IntegrationsZentrum Rettet das Kind - Seebach - Weihnachtliche Bastelei

❆Antonia Leitner – Guats von und Daham