Traditioneller Jahreswechsel in Mallnitz

Traditionell wird der Jahreswechsel in Mallnitz von klassischer Musik begleitet.

Die Mitglieder von Pro Musica Mallnitz freuen sich, dass sie mit dem Kammerorchester Friaul Julisch Venetien und dem philharmonischen Zalodek-Ensemble wieder hochkarätige Künstler nach Mallnitz verpflichten konnten.

Das Kammerorchester Friaul Julisch Venetien gibt sich am Donnerstag, 29. Dezember ab 20 Uhr in der Pfarrkirche Mallnitz die Ehre.



Und am Montag, den 2. Jänner um 17 Uhr gibt´s im Tauernsaal Mallnitz das 28. Neujahrskonzert mit dem Zalodek-Ensemble Wien (Mitglieder der Wiener Philharmoniker, Grazyna Wojtanowska (Sopran) und Laura Spengel (Mezzosopran)).

Nähere Infos erhalten Sie unter: 0664/1334700