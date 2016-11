AT

Die Stadtkapelle Gmünd konzertiert am Samstag, den 10. Dezember ab 20 Uhr zum Thema "Übas Johr" in Kooperation mit der Musikschule Lieser- Maltatal in der Lodronschen Reitschule Gmünd. Eintritt:freiwillige Spende.