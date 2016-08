Inhalt

Die Musicalfactory Kärnten lädt zum Broadwaymusical am, im Stadtsaal Spittal ein.Partnerschaft und Ehe sind schön, machen aber auch viel Arbeit und Verdruss. So oder ähnlich haben wohl alle schon einmal gedacht, die auf Wegen der Zweisamkeit durchs Leben gehen. „Verliebt, verlobt, verkrampft noch mal!” präsentiert sich in kleinen, nicht zusammen hängenden Szenen, die ihren roten Faden durch die Themen Liebe und Beziehung erhalten. Vier Darsteller schlüpfen darin in insgesamt 56 verschiedene Rollen und erzählen witzige Beziehungssketche vom ersten Rendezvous bis hin zu dramatischen Trennungsszenarien. Auf den ersten Blick stehen die Szenen in keinerlei Bezug zueinander, jedoch lässt sich ein gewisser Lebensweg erkennen. Dabei wird kein Klischee ausgelassen.

Karteninfos

Solosongs und Ensembles - von Klassik über Blues, Gospel bis Rock und Pop - begleitet von Violine und Klavier, bereichern den Reigen der knapp 20 Szenen mit der nötigen Portion Schwung und gute Laune.Egal ob Frau oder Mann, jung oder alt, reich oder arm, frisch verliebt oder lange verheiratet - das Zauberwort für alle Beziehungsprobleme heißt: Kompromiss! Das Thema Liebe und der Ärger mit Beziehungskisten sind der rote Faden.Karten bei Ö-Ticket oder Tel. 0699/11 59 55 50