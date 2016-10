Vortrag in der Teurnia-Apotheke

Ernährungstrainerin und Fastenbegleiterin Cordelia Ortner hält am Montag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr in der Teurnia Apotheke in Möllbrücke zum Thema "Gesund und schlank durch Fasten" einen Informtationsvortrag.



Nähere Infos: www.issdichgluecklich.at