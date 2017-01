Vortrag "Rubens in Italien"

Spittal an der Drau: Schloss Porcia |

Die Dante Alighieri Gesellschaft Spittal lädt am Donnerstag, 19. Jänner ab 19.30 Uhr zum Vortrag mit Powerpoint-Präsentation "Rubens in Italien" von Birgit Schmidt (Kunsthistorikerin Wien) in den Ahnensaal des Schlosses Porcia.



Peter Paul Rubens trag 1600, im Alter von 33 Jahren, nach seinen Lehrjahren in Antweren und der Aufnahme in die dortige Malergilde, in Italien ein. Herzog Vincenzo II. Gonzaga berief Rubens an seinen Hof in Mantua, wo er Porträts der Familie schuf und ihm die Gelegenheit zum Studium der herzoglichen Sammlung geboten wurde. Darin befanden sich u.a. die Werke von Andrea Mantegna, Giulio Romano und Raffael ebenso wie kostbare antike Objekte.

Der Herzog unterstüzte weitere Reisen, die Rubens zur Kunst von Tizian, Tintoretto und Veronese führten. Auch Rom und Genua besuchte Rubens, der im Auftrag des Herzogs 1604 für den Chor der Jesuitenkirche in Mantua Gemälde schuf. Bis 1608 blieb der Künstler in Italien, erweiterte während dieser Jahre sein Wissen und wurde durch die Eindrücke vorangehender Kunstepochen bereichert - die italienischen Jahre des Peter Paul Rubens waren von großer Bedeutung für seine Kunst.

Der Vortrag ist auch Vorbereitung für die von Oktober 2017 bis Jänner 2018 stattfindende Ausstellung im Kunsthistorischen Museum Wien. Gäste sind herzlich willkommen. Im Anschluss gibt es eine Erfrischung.