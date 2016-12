Vorurteile!! WHY??

18.12.2016, 01:10 Uhr

de Leit bis Heit noch vü Bedorfbrauchst lei amol durchs Dörfl gehntuan se im Hof vur da Stroßn stehnHost longe Hoor, bist tätowiertan Stempl und schon bist makiert.Fohr 30 Johr schon auf Festivalsmit wüda Musik und " Hells Bells"vü Fun vü Alk und ois is Blacka gaude homs in greastn Dreck5 Tog long Metal " Wall of Death"es gib kann Wirbl, olle NETT!!Ins Dörfl zruck da Kirchtog isund schon kriag ana ans ins GFRISS!!Drum frog ih mih ols Longeweilewarum bloß diese VORURTEILE??