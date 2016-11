Weihnachten in der Stadtbücherei Spittal

Die Vorweihnachtszeit, die doch eine ganz besondere Stimmung für Weihnachten vermitteln soll, nähert sich mit Riesenschritten. Gerade jetzt in dieser schnelllebigen Zeit wird es immer wichtiger, Kindern die Besonderheiten dieser Zeit zu vermitteln. Ob Kekse backen, Barbarazweige abschneiden, Weihnachtsgeschichten lesen, sich nach dem Christkind umschauen oder die Weihnachtsdekoration gemeinsam hervorkramen – sind es nicht diese Dinge, die einem in Erinnerung bleiben und einen selbst in die eigene Kindheit zurückversetzen?!

Dieses Wohlfühlgefühl möchte die Stadtbücherei Spittal auch heuer wieder mit den Dezemberveranstaltungen verbreiten. Außerdem gibt es, wie im letzten Jahr, den Adventkalender für die jungen Leser, der die Wartezeit aufs Christkind verkürzen soll.„Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen…“Habt ihr schon einen Brief an das Christkind geschrieben? Nein? Dann kommt in die Stadtbücherei Spittal/Drau. Begleitet von schönen Weihnachtsgeschichten schreiben oder malen wir mit den Kindern den ach so wichtigen Brief ans Christkind. Also macht euch jetzt schon Gedanken und meldet euch zeitgerecht an (begrenzte Teilnehmerzahl).