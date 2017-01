Winteraufführung der "Eva Faschaunerin"

Der Museumsverein Gmünd lädt am, zur Winteraufführung in die Lodronsche Reitschule Gmünd.Die nochmalige Aufführung dieser schon von über 1600 Besuchern gesehenen musikalischen Erzählung mit Chor und Orchester wird auch dieses Mal wieder für Erstaunen sorgen.Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Kartenvorverkauf: Kulturamt Gmünd (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr), Tel.: 04732/2215-18. Außerhalb der Bürozeiten: 0676/847846215.

Statement Alexandra Glawischnig Rudiferia, warum „Eva“ noch einmal aufgeführt wird:„Jeder in unserer Region hat schon einmal von Eva Faschaunerin und ihrem tragischen Schicksal gehört. Es ranken sich viele Mythen um ihr Leben und ihren Tod. Wir haben uns bei den Quellen selbst auf Spurenbesuche begeben, bei den originalen Gerichtsakten, und auf diesen basierend den Fall neu aufgerollt.Historische Tatsachen, die grandiose schauspielerische Leistung von Nicole Kari sowie die eigens komponierte Musik durch Orchester und Chor sorgen für ein Erlebnis für alle Sinne – so geht die Geschichte richtig unter die Haut. Jeder kann sich selbst ein wenig in der Geschichte finden, die sich um Mobbing, Vorurteile und Vorverurteilung dreht.Die Musikalische Erzählung bietet eine neue besondere Art, Kulturtheater zu erleben. Das ist sicher ein Grund für den Erfolg des Stückes, das jetzt schon zum 9. Mal aufgeführt wird.“