Winternachtsball der Wirtegemeinschaft Radenthein

AT

, Hauptstraße 65 , 9545 Radenthein AT

Stadtsaal , Hauptstraße 65 , 9545 Radenthein AT

Die Wirtegemeinschaft Radenthein veranstaltet am Samstag, 4. Februar ab 19.30 Uhr zum Winternachtsball " Casino Royale" in den Stadtsaal Radenthein. Beginn: 20 Uhr.



-Granatsaal mit der Ball- & Galaband Major 7

-Blue Sky Lounge

-Piano & Wine Restaurant mit Casino



Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. Blue Sky Lounge Ticket (ab 22 Uhr): sieben Euro. Vorverkauf bei den Wirten oder im Tourismusbüro Döbriach. Tischreservierungen: Tourismusbüro Döbriach