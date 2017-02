Workshop „Ihr Auftritt, bitte!“ – auftreten, begeistern, überzeugen

AT

, Hauptplatz , 9821 Obervellach AT

KunstRAUM Obervellach , Hauptplatz , 9821 Obervellach AT

Sie stehen immer wieder vor der Herausforderung, sich und Ihre Inhalte zu präsentieren, dabei authentisch zu bleiben,

Ihre Individualität zu zeigen, zu begeistern und in Erinnerung zu bleiben?

In diesem Workshop finden und festigen Sie Ihren persönlichen Stil in Bezug auf Stimme, Körpersprache und Rhetorik,

Sie verleihen Ihrem Auftritt den dramaturgischen Feinschliff und setzen technische Unterstützung gewinnbringend ein. Letztlich punkten Sie durch Ihre Persönlichkeit.

Trainer: Gertrud Reiterer-Remenyi und Harald Wieser (selbständiger Moderator)



Wann: Freitag, 10. Februar von 14 bis 18 Uhr

Wo: Kunstraum Obervellach

Kosten pro Teilnehmer: 280 Euro (Der angeführte Rechnungsbetrag ist laut § 6 (1) Z 27 UStG umsatzsteuerfrei)

Anmeldung: office@animotus.at