Im Kunstraum Obervellach findet am 15. und 16. Feber (9.30 bis 12.30 Uhr) wieder ein Workshop statt. Thema: "Kreative Bildgestaltung mit verschiedenen Materialien".



Der Workshop ist geeignet für Erwachsene und Jugendliche ( ab 11 Jahre ). Am ersten Tag wird mit verschiedenen Materialien/Strukturpasten gearbeitet, am zweiten Tag wird gemalt. Kursleitung: Aktrice .



Anmeldung unter: +43 676 48 97 862, Infos: www.kunstraum.obervellach.net.