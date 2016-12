Zauberhafte Winterveranstaltungen im Sagamundo

Wintermärchen mit Kobold Hermelin und Wiesen-Elfe Valerie

Mittwoch, 28. Dezember ab 18 Uhr:

Eine bezaubernde Wintergeschichte erzählt von Martin Schinagl und Nicole Kari. Wer an diesem Tag mit einem grünen Zweig und dem Spruch "Frisch und Gsund" ins Sagamundo kommt, erhält eine kleine Überraschung. Eintritt Wintermärchen: fünf Euro (Kinder unter sechs Jahren)



Lichtgestalten der Raunächte

Mittwoch, 4. Jänner um 19.30 Uhr:

Diese mystische Veranstaltung zeigt vor allem die freundlichen Gestalten der Raunächte, welche erst in der letzten Raunacht (die Nacht auf den Dreikönigstag) erscheinen.

Insbesondere die „Glöckler“ gehören zu den Schönperchten, die nun endgültig die unheimlichen Raunachtgeister vertreiben.

Der „Glöcklerlauf“ ist ein unvergleichbarer Brauch aus dem Salzkammergut und Umgebung und gehört mittlerweile zum immateriellen Kulturerbe Österreichs.

Die Stainacher Glöckler-Pass (Steiermark) zeigt an diesem Abend ihre prachtvollen „Kappen“ und gibt Einblick in diesen Brauch. (Diese Veranstaltung findet zum Teil im Freien statt)

Weitere Gäste: Mitter Lies (Brauchtum des Räucherns), Martina Radinger (Erzählerin).

Für das leibliche Wohl sorgt der Lions Club Millstätter See Nockberge

Der Eintritt für Erwachsene kostet 8,50 Euro, für Kinder (6-15 Jahre) vier Euro.



Winteröffnungszeiten Sagamundo 2016/2017:

27.12.2016 – 7.1.2017 und 6.2.2017 – 5.3.2017 täglich von 13-18:00 Uhr

(31.12.2016 + 1.1.2017 geschlossen)