März-Kurs für Lebensrhythmus - VHS Spittal/Drau

Rhythmische Atemübungen lassen den eigenen

Lebensrhythmus erkennen und in die innere Mitte (zurück) finden.



In 6 x 2 Unterrichtseinheiten erlernen Sie das rhythmische Atmen im Sitzen, Stehen und Gehen. Sie erfahren die Bedeutung Ihrer Atemkraft und erleben Ihren individuellen Rhythmus.Der eigene Atem birgt die Quelle einer untrennbaren Einheit in uns. Sowohl in Medizin als auch Kunst finden wir in allen asiatischen Kulturen die tiefgründige Erkenntnis, dass Sonne, Mond und Erde die Lebensrhythmen und somit alle Bewegungen des Lebens bestimmen. Das uralte Wissen bezieht sich auf Atemprinzip sowie Atemrhythmus eines Menschen und ist als älteste Weisheit die Basis für den Weg in die Mitte.Referentin: Dagmar NeffTeilnahmegebühr: 85 Euro mit Bildungsscheck der AKBeginn: 1. März 2017Anmeldungen in der VHS Spittal/Drau, Tel. 04762/42996