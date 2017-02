05.02.2017, 22:51 Uhr

Pflanzen kommen auch aus eigener Züchtung in Möllbrücke.

GMÜND. Das neu eröffnete Geschäft von Brigitte Brandstetter ist die neue Adresse in Sachen Blumen und Floristik in Gmünd. Zusätzlich können die Kunden auf viele Pflanzenarten zurückgreifen, die in der eigenen Gärtnerei in Möllbrücke gezüchtet werden.Bei der Eröffnung dabei waren neben vielen Freunden und Kunden auch Sohn Ivo Brandstetter auch Bürgermeister Josef Jury, Vizebürgermeister Claus Faller, Eva Brandstetter und Steffi Thaler.