Erster Adventsmarkt in Döbriach nicht vom Wetter verwöhnt

26.11.2016, 19:57 Uhr

Nicht gerade vom Wetter verwöhnt, lockerten die erstmals in Erscheinung getretenen - zwar furchteinflößend aussehend, doch liebevoll auftretenden - Granatstadtteufel zusammen mit Marcel Helmel als Nikolo die Stimmung der Passanten auf. Zu jeder vollen Stunde erklang Musik - mal im Sologesang von Monika Peitler, mal der von Irene Lugger geleitete Schulchor Döbriach, mal Nockbrass oder der Singkreis Fresach. Zwei Mal hieß es "Oma liest Weihnachtsmärchen". Sillvias Schwiegermama Maria Wirnsberger, Mutter von acht Kindern und Großmutter von sieben Enkeln, trug in einer Nische des Vereinshauses für Arbeit, Sport, Kultur so wie weiland die Großmütter Märchen vor.Wenige Meter entfernt davon steht ein überdimensionaler Adventskranz - ehrenamtlich, wie alles, hergestellt von Ernst Löffler und Thomas Wirnsberger. Den Baumstamm spendete Peter Kohlmayer. Ein Adventsmarktbesucher hat sich ganz besonders über die Premiere gefreut: Franz Mayer. Er hatte 19 Jahre lang als Obmann des ASK fungiert, in dem zehn Döbriacher Vereine zusammen gefasst sind.