Es ist für uns eine Zeit angekommen- Adventkonzert

30.11.2016, 17:35 Uhr

Unter dem Mottosangen und musizierten die Sängerinnen und Sänger vomgemeinsam mit der(Ltg. Helmut Vacek) und derRegina Wiesflecker zur Freude des Publikums, das aus nah und fern gekommen war. Adventstimmung und Vorfreude auf die Geburt des göttlichen Kindes wurden spürbar., unter dessen Gesamtleitung das Adventkonzert stand, ermöglichte diesen großen Erfolg mit einem ansprechenden, abwechslungsreichen Programm. Er hatte mit Bedacht musikalische Besonderheiten aus Motetten, Kärntner Adventliedern und Liedern aus Irland und Amerika ausgewählt und präsentierte sie in unterschiedlichen Besetzungen. Die Solistinnenbezauberten mit ihren wunderbaren Solostimmen. Der Maestro selbst ließ in einem Duett seinen herrlichen Tenor ebenfalls ertönen.begleitete einfühlsam am Klavier.Die Sprecherinmoderierte das musikalische Programm gekonnt und verbrämte es mit tiefsinnigen Gedichten.Bei Glühwein, Tee und weihnachtlichem Gebäck vor der vom Kerzenschein beleuchteten Kirche beglückwünschten die BesucherInnen den Chor und das Salonorchester.

Wer das Konzert versäumt hat, findet nochdie Möglichkeit, diesen musikalischen Leckerbissen unter dem Motto“ Weißensteiner Sternstunden“ zu genießen.Mehr Fotos finden Sie auf der Homepage der Pfarre Spittal:Fotos: Peter RupitschText: Ingeborg Rupitsch