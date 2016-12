EU-Frühstück an der HAK Spittal

23.12.2016, 12:50 Uhr

Am 22.12.2016 fand an der HAK/HAS Spittal an der Drau zum wiederholten Mal das EU Frühstück statt. Dabei wurde rund 80 sehr interessierten Schülerinnen und Schülern der EU Freiwilligendienst vom Verein GEMMA vorgestellt.

Die Möglichkeit, bis zu zwölf Monate im EU-Ausland zu verbringen und dabei ein Taschengeld und eine Wohnmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen, stieß bei vielen Schülern auf offene Ohren. Vor allem die Information, dass der EU Freiwilligendienst anstelle des Zivildienstes absolviert werden kann, war eine wichtige Information für alle Burschen. Sehr informativ waren die Berichte von drei Jugendlichen, die einen EU Freiwilligendienst im Ausland absolviert haben bzw. derzeit in Österreich absolvieren. Im Anschluss an den Vortrag konnten sich die Schüler und Schülerinnen bei einem hervorragenden Frühstück von der Bäckerei Meixner stärken und sich mit den Vortragenden persönlich über die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes in der EU informieren.Text: Dr. Marion Koch-HippFoto: BHAK/BHAS Spittal/Drau