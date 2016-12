Friedlich Angst und Schrecken verbreitet

03.12.2016, 10:59 Uhr

1.000 Perchten aus ganz Österreich und Bayern in Spittal unterwegs

SPITTAL. Angst und Schrecken verbreiteten 1.000 Perchten unter den etwa 6.000 Schaulustigen beim größten Krampuslauuf Oberkärntens in der Spittaler Innenstadt. Doch die Gaudi zwischen Brückenstraße, Haupt- und Burgplatz bis zum Neuen Platz verlief - im Unterschied zu früher - friedlich: Kinder wurden über die Brüstung den furchteinflößenden Gestalten für ein Erinnerungsfoto gereicht, weibliche Zaungäste ließen sich auf Teufel komm raus herzen. Die 70 Gruppen aus ganz Österreich und Bayern überzeugten durch ihre ausgefallenen Masken.

Den Zug führten traditionell die gastgebenden "Lords of Fire" von Obmann Manuel Kollmitzer an, die unter eindrucksvoller pyrotechnischer Begleitung mit ihrem Monstergefährt aus Schloss Porcia zogen. Es folgten Teufel und Hexen, aber auch Nikoläuse und Engel. Veranstalter war neben der 20 Mitglieder umfassenden Brauchtumsgruppe das Stadtmarketing Spittal mit Abteilungsleiter Gerhard Briggl und der von Nichte Lara begleiteten Daniela Richtig.Sie nahmen vor dem Krampuslauf ein Gewinnspiel mit wertvollen Preisen wie Tablet und Essensgutscheinen vor. Dazu interviewten die Moderatoren Harald Wieser und Joschi Peharz, die auch wie immer witzig und informativ den Krampuslauf kommentierten, Stefanie Unterweger, Marketinglady des Hauptsponsoren Goldeck, sowie Daniel Ramsbacher, den frisch gebackenen Vorsitzen des Spittaler Tourismusverbandes. Den passenden Sound zum Umzug steuerte aus der Konserve Norbert Pscharzer bei, bevor das Spektakel mit einer Aftershowparty im Discozelt am Neuen Platz ausklang.