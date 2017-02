Gmündner Florianis tanzten bis in den Morgen

05.02.2017, 22:37 Uhr

Kommandant Manfred Platzer lud mit seinen Kameraden zum Feuerwehrball.

GMÜND. Am Samstag fand der traditionelle Ball der FF Gmünd in den Stadtsälen zu Gmünd statt.Für beste Stimmung sorgten die Hinterkofler und Kommandant Manfred Platzer konnte zahlreiche Ehrengäste und Feuerwehren aus dem Lieser- und Maltatal, sowie Seeboden und die neue Partnerfeuerwehr aus Drünstein i. d. Steiermark begrüßen. MIt dabei waren unter anderem Daniel Kombacher, Bezirkshauptmann Klaus Brandner mit Gattin Eva Maria, Kommandant Horst Haag, Vizebürgermeisterin Heidemarie Penker, Stadtrat Hubert Rudiferia und auch Anna Truskaller. Getanzt wurde bis in die frühen Morgenstunden.