05.01.2017, 23:19 Uhr

Musikalischer und kulinarischer Auftakt des Agitato-Qurtetts und Bienenzuchtvereins

KOLBNITZ. "Griaß di beim Neujahrskonzert" hat Carina Bugelnig den Jahresauftakt in der Mölltalgemeinde betitelt. Zum dritten Mal hat die mit ihren Eltern Adelheid und Alfred Bugelnig gekommene junge Musikerin in der Turnhalle ein Treff für alle Gemeindebürger zu Beginn des Jahres organiert. Gemeinsam mit dem 27 Mitglieder zählenden und weit über 100 Jahre alten Bienenzuchtverein Kolbnitz-Mühldorf und Umgebung von Obmann Wolfgang Fischer sorgte die ausgebildete Violinistin, die noch ein Zweitstudium in Steirischer Harmonika am Landeskonservatorium in Klagenfurt angehängt hat, im festlich geschmückten Schulturnsaal für einen gekonnten musikalischen und kulinarischen Auftakt in der Mölltalgemeinde.

Moderiert mit literarischen Texten zu staaden Zeit von Amtsleiter Herwig Fercher trug das Agito-Quartett von Carina Bugelnig (Violine, Steirische), Eva Wüster (Violine), Tatyana Stancheva (Viola) und Wilhelm Bauer (Cello) zusammen mit Christine Straner (Querflöte), Christian Wastian (Klarinette) und Maria Giulia Cignacco (Klavier) zum Teil von Bugelnig arrangierte Werke von Joseph Haydn, Franz Schubert, Johann Strauß und Vivaldi, aber auch modernere Werke von Carlos Gardel oder Dimitri Schostakowitsch vor. Die kurz vor Konzertbeginn verpflichteten "Soul Sisters" rundeten den musikalischen Reigen ab.Zu den Gästen gehörten Bürgermeister Kurt Felicetti, der Zweite Vizebürgermeister Johann Paul Unterweger, der frühere Vizebürgermeister und Obmann der Jagdgesellschaft Kolbnitz, Michael Gradnitzer mit Gattin Alexandra, Feuerwehrkommandant Heinz Naschenweng mit Gattin Daniela sowie der Kaufmann Martin Huber.