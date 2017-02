Rauschende Ballnacht in Radenthein

05.02.2017, 12:12 Uhr

Unter dem Motto "Casino Royale" spielte im Granatsaal nach der Eröffnung von Bürgermeister Michael Maier und der Wirtecrew die Galaband Major 7 mit der einheimischen Sängerin Sabrina Schabus auf, demonstrierten die Turniertänzer Monika Maier und Gerold Steurer ihr Können. Im Piano- und Weinrestaurant ging's mit "Cocarso" (Sigrun Schrettlinger-Rindlisbacher/Ernst Marinelli) anspruchsvoll-jazzig zu, konnte man am Roulette- und Pokertisch des "Fox Clubs" von Carmen Fuchs unter dem Motto "all fun, no cash" sein Glück versuchen.

Die frühlingshafte Flora stammte von der Blumenwerkstatt von Birgit und Rainer Nekowitsch, arragiert von Anja Schmidt, Obfraustellvertreterin der Radentheiner Wirtschaft, Sabine Unterweger, Marlies Schmied und Eva Walder.Unter den 200 Gästen waren Amtsleiterin Sandra Unterlerchner, Michael Heilmeier, Geschäftsführer des Grubenrettungswesens Österreich, mit Gattin Miriam, Franziska Schwaiger, Volksschuldirektorin, Kindergartenleiterin Michaela Waldner, Irene Lugger, stellvertretende Leiterin der Musikschule mirakle Nockberge, die Gemeinderätinnen Melanie Golob, Anna Kohlmayer und Silvia Wirnsberger sowie der Spittaler Rechtsanwalt Kempf mit Gattin Alexandra und Lt.Governor Edeltraud Lenhard vom Damenclub Kiwanis Spittal-Porcia.