Spittal: Ski-Opening mit vielen Preisen

09.12.2016, 10:14 Uhr

Trotz frostiger Temperaturen kam am Burgplatz Spittal gute Stimmung auf.

SPITTAL (ven). Der Spittaler Tourismusverband mit Obmann Daniel Ramsbacher und Obmann des Wirtevereines Peter Brunner krempelten gemeinsam die Ärmel hoch und stellten ein Ski-Opening der anderen Art - und zwar mitten in der Spittaler Innenstadt - auf die Beine. Trotz frostigen Temperaturen fanden viele Spittaler den Weg in die seit Mittag autofreie Innenstadt, um sich das Spektakel anzusehen.Die Skigebiete Katschberg, Innerkrems, Goldeck, Turracher Höhe, Weißensee, Baldramsdorf und Emberger Alm hatten die Möglichkeit, in Zelten ihr Angebot zu präsentieren und ihre Pisten auch den Einheimischen schmackhaft zu machen. Dazwischen sorgten die Spittaler Wirte - Tanzlokal Holiday (Peter Brunner) , Vinyl (Georg Mathiesl), K&K (Christof Hofer), Mein Café (Ronny Zarre), Schloss-Café (Erika Noisternig), Bar Anonym (Michael Tschapeller), Ü-30 Pub (Ingrid Fercher) , Fleischerei Koch (Christian Koch), Café Rio (Svetlana Thaler und Daniela Burger) und die Cantina Mexicana (Daniel Ramsbacher) - in Pagodenzelten für das leibliche Wohl, verbunden mit einer Jeep Renegade Punsch Rallye.

Für die Gäste gab es viele Preise zu gewinnen, unter anderem Skikarten, ein Paar Ski, eine Übernachtung für zwei Personen auf der Emberger Alm sowie den Hauptpreis: Ein Ferien-Appartement für vier Personen für eine Woche auf der Turracher Höhe. Die kleine Helena Schönfelder zum Beispiel freute sich über eine 50-Punkte-Karte für den Skilift in Baldramsdorf.Neben Tourismussstadtrat Franz Eder schauten auch Stadtrat Christian Klammer, Gemeinderat Christoph Staudacher und Gemeinderat Norbert Rauter vor die Antenne Kärnten-Bühne, auf der Moderator Markus Zechner für Stimmung sorgte. Auch eine Abordnung der Spittaler Faschingsgilde mit Kanzler Peter Schober, Karin Tributsch, Fritzi Golobic, Alt-Prinzessin Sylvia Preimess, Oskar Dörfler, Neo-Prinz Mario Ebner und Günther Steinbauer. Auch das Rote Kreuz war mit einigen Mitgliedern vertreten, so auch unter anderem Christian Pichler und Gerald Guggenberger.