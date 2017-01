Tango-Gala zu Silvester

01.01.2017, 12:38 Uhr

Voraus gegangen war ein mitreißenderAuftritt unter dem Motto "Todo Tango" (Alles Tango), der die Gäste in die Welt des argentinischen Tangos entführte - gemäß des Mottos: "Gefeiert seist du, Tango, weil du uns weinen und leiden, lachen und singen lässt!" In immer wieder neuem Habitus überzeugten einmal mit ihrer sinnlich-leidenschaftlichen Vorstellung die aus Graz und dem bulgarischen Varna stammenden Thessa und Iliyan, die seit sechs Jahren zusammen sind, zum anderen die Musiker Ingrid Oberkanins (Percussion), Klaus Paier (Akkordeon, Bandoneon), Oliver Steger (Bass) und Dieter Stemmer (Keyboard).Buchstäblich aus dem Häuschen in den letzten Stunden des alten Jahres waren Kulturreferent Michael Printschler, die Hotelier-Ehepaare Mathias und Christa Aniwanter sowie Erich und Maria Nikolasch, HAK-Professor Paul Amenitsch mit Gattin Annemarie, die Malischnig-Verwandten Elisabeth, Gregor, Tanja, Elena und Lorena, Schusters Schwager Michael Markart sowie der Leiter des Forstbetriebs Kärnten-Lungau, Günther Tragatschnig, mit Gattin Martina.Die zehnte Edition von "La Guitarra esencial", der "spannensten Saitenspiele am Millstätter See" (Malischnig) folgt vom 2. bis 6. August.