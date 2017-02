1.000 Sorten für Bierliebhaber

16.02.2017, 07:30 Uhr

Das Gasthaus Wulz feiert unter der Führung von Martene Petit sein 10-jähriges Bestehen.

Noch mehr Bier

GREIFENBURG (ven). Vor zehn Jahren wanderte die damals 19-jährige Martene Petit mit ihren Eltern aus Holland nach Kärnten ein. Nun gibt es eine Neuigkeit in ihrem Shop 013 in Greifenburg: Sage und schreibe 1.000 Sorten Bier stehen dort in den Regalen. Rechtzeitig zum 10-jährigen Firmenjubiläum."Vor vier Wochen habe ich noch 420 Kisten bekommen, das Haus war voller Holländer und Belgier von der 11-Städte-Tour", erzählt die Jung-Gastronomin. Im März sollen es nocheinmal mehr Sorten werden, da kommt eine Lieferung amerikanischer Gebräue.

Der Shop 013 im Anschluss an das Gasthaus Wulz in Bruggen ist ein Geheimtipp unter Bierkenner und -liebhabern. "Meine Kunden kommen aus dem Gailtal, aus Wien und auch Graz", so Petit. Ihre Vorräte musste sie nun wieder auffüllen, von vorher 850 Sorten auf nun 1.000. "In der Vorweihnachtszeit wurde ich regelrecht geplündert, die Regale waren leer. Es ist eben ein beliebtes Weihnachtsgeschenk", erzählt sie, die immer auf der Suche nach neuen Sorten ist.Ihr Lieblingsbier ist ein eher süßliches, faszinierend findet sie auch die immer kreativer gestalteten Etiketten. "Sie werden immer aufwändiger. Eines Tages kam ein Kunde, der brachte seiner Frau ein 'Satanbier' mit. Ich weiß nicht, ob sie davon so begeistert war", schmunzelt sie.Um den Überblick zu behalten, hat sie die Regale nach Ländern eingeteilt. "Ich weiß auch, wo jede Sorte steht. Ich hab die Flaschen ja mindestens drei Mal in der Hand - beim Auspacken, beim Einsortieren und beim endgültigen Platzieren." So findet man Sorten aus Österreich, Holland, Belgien, England, Frankreich, Amerika, auch aus exotischen Ländern aus Asien.Neben den zahlreichen Biersorten vertreibt Petit auch Geschenksartikel in dem ausgebauten Stall. Am 13. Juli 2007 öffneten sie den "Shop 013" - hier haben sie angefangen, 350 internationale Biersorten zu verkaufen. 013 ist übrigens die Vorwahl ihrer Heimatstadt Tilburg. "Wir wollten etwas machen, was die Österreicher bisher nicht zustandegebracht haben", lacht die 29-jährige Holländerin.Name: Gasthaus Wulz und Shop 013Geöffnet seit: 2007Inhaberin: Martene PetitGeburtstag: 24. März 1987Mitarbeiter: einerGästezimmer: ZehnAuszeichnungen: BierGuide 2010 bis 2016 als "bestes Bierlokal" mit jeweils fünf Krügerln; WOCHE-Wirtshauswahl 2015 3. Platz im Bezirk