09.02.2017, 16:04 Uhr

Einbruch in Raiffeisenbank Molzbichl.

Fahndung läuft

MOLZBICHL. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf heute, Donnerstag, in die Raiffeisen-Bank in Molzbichl eingebrochen. Sie brachen im Foyer den Bankomaten auf und stahlen die Geldladen darin.Der Alarm wurde ausgelöst, beim Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Die Fahndung läuft, die Höhe des gestohlenen Bargeldes ist derzeit noch unbekannt.