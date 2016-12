Benefizkonzert im Advent in Obermillstatt mit großem Spendenerfolg

27.12.2016, 07:06 Uhr

Das Ensemble Saiten•Klang und Mitwirkende luden zu einem stimmungsvollen Benefizkonzert im Advent in die Pfarrkirche nach Obermillstatt ein.



Die Eröffnung des Konzertes erfolgte durch den Einzug der Kinder des Kindergartens Obermillstatt zu den Klängen von Gitarre und Hackbrett, gespielt von Laura und Amara. Die Kinder sangen und spielten sich mit ihren lieben vorweihnachtlichen Liedern in die Herzen der Zuhörer. In der Folge wurde das Publikum vom Ensemble und den Instumentalistinnen mit stimmungsvollen Liedern und Texten auf das näherkommende Weihnachtsfest hingeführt. Mit weihnachtlichen Weisen am Pfarrplatz geleitete das Bläserensemble der JMK Millstätterberg die Besucher aus der Kirche und man verweilte bei warmen Getränken und Gebäck der Helferinnen der Pfarre Obermillstatt

Mit dem ansehnlichen Betrag aus den freiwilligen Spenden und der finanziellen Unterstützung der Sponsoren der Veranstaltung kann nun mehreren Familien aus der Gemeinde Millstatt geholfen werden.Das Ensemble Saiten•Klang bedankt sich sehr, sehr herzlich für die Großzügigkeit aller Spender, Sponsoren, Unterstützer und Mitwirkenden.