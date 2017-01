Bertl Göttl macht Station in Gmünd

20.01.2017, 15:23 Uhr

ServusTV zeigt "Heimatleuchten" mit regionalen Besonderheiten von Gmünd sowie der Blechsaitn Musi.

Postbus und Porsche

GMÜND. Das kleine Dreiländereck, die versteckte Region "hinterm Tauern", umfasst den Salzburger Lungau, die Gegend rund um Gmünd in Kärnten und die angrenzende Steiermark an der Südseite der Niederen Tauern. Bertl Göttl ist auf einer winterlichen Reise in dieser bezaubernden Ecke Österreichs unterwegs.Eine Fahrt im Winter über den Katschberg nach Kärnten konnte früher rasch zum ungewollten Abenteuer werden. Bertl Göttl geht auch heute noch auf Nummer sicher und reist im komfortablen Postbus in die historische Altstadt von Gmünd - die er allerdings auf viel rasantere Weise wieder verlässt: im schnittigen Porsche! Zuvor jedoch besucht er das Porsche Automuseum, um mehr über die Kraftwägen und Persönlichkeiten zu erfahren, die die Stadt ab den 1940er Jahren prägten.

Katschberg als Teststrecke

Leise Töne

Neuer Kommissär in Tamsweg

Ruhige Seiten

Fasching in Ranten

Blechsaitn Musi aus Kärnten

Dreh war schön

Das ausgerechnet der Gmünder Helmut Pfeifhofer auf die Idee kam, ein privates Porschemuseum zu errichten kommt nicht von ungefähr. Das verträumte Städtchen war von 1944 bis 1950 der Ort, an dem Porsche nach der Aussiedlung aus Stuttgart mit seinem Team und dem Maschinenpark die Folgen der Kriegswirren heil überdauern konnte. Im März 1948 wurde das erste Auto mit dem Namen Porsche, der Porsche 356, hier in Gmünd gebaut. Zwanzig Kilometer von Gmünd Richtung Norden beginnt einer der steilsten Pässe Europas: der Katschberg hatte Steigungen bis zu 32 Prozent. Die ideale Teststrecke für die Sportwägen! Museumsgründer Helmut Pfeifhofer erinnert sich: „Als zehnjähriger Junge, ich ging mit einigen Söhnen der Konstrukteure in die Schule, wurde ich von der Begeisterung für Porsche erfasst und diese Begeisterung hält bis heute an.“Begeisterung ist auch bei Manfred Tischitz zu spüren – wenn auch eher für die leisen Töne als für röhrenden Motorenlärm. Im ehemaligen “St. Antonius Spital” aus dem 12. Jahrhundert, eines der ältesten Gebäude der Künstlerstadt Gmünd, findet sein „Haus des Staunens“ Platz, mitten in der romantischen Altstadt von Gmünd: Die Welt ist recht laut geworden und die leisen Töne gehen nur allzu leicht unter, findet Manfred Tischitz. Nicht so im „Haus des Staunens“: Wer staunt, wird eher still und hält inne und so erlebt Bertl Göttl eine Reise durch eine visuell-akustische Wunderwelt. Er taucht ein in ein Universum der sinnlichen Wahrnehmung, in dem sich alles dreht, bewegt, fließt, und rinnt.Doch zurück zur ehemaligen Porsche-Teststrecke: die engen Kurven und extremen Steigungen werden auch heute noch zur Herausforderung, wenn Christoph Pfeifhofer mit Beifahrer Bertl Göttl im Porsche über die Pass-Straße fegt. Zurück im Lungau ist Bertl dabei, wenn die älteste Bruderschaft Österreichs einen neuen Kommissär bekommt und ganz Tamsweg für eine Woche Kopf steht. Die Vereinigten zu Tamsweg sind die älteste Bruderschaft Österreichs und Bertl Göttl erfährt vom neu gewählten Kommissär Reinhard Wieland höchstpersönlich alles über die Ziele des sozialen Vereins: „Die Vereinigten zu Tamsweg sind eine Bruderschaft, welche alle ihre Mitglieder zusammenführt und vereint, mit dem Ziel, alles zu tun, um das gegenseitige Verstehen zu fördern und zu wahren, Gott zu achten um dem Wohle unserer Heimat Tamsweg zu dienen.“ So lautet ein Leitspruch der Vereinigten, die 1737 als Bruderschaft von drei Tamsweger Bürgern - vom Riemer Johann Georg Kopfmüller, dem Binder Jakob Ferner und dem Weißgerber Johann Josef Löcker - gegründet wurde. Neben all den ehrbaren Zielen kommt natürlich die Geselligkeit auch nicht zu kurz, so zum Beispiel beim großen Festumzug zu Ehren des Kommissärs, bei dem mit gewaltigen, aufwendig gestalteten Festwägen das Leben des neuen Vereinigten-Chefs ausgiebig aufs Korn genommen wird!Bertl Göttl erlebt aber auch die ruhigen Seiten des Winters in der Region, wenn mit handwerklichem Geschick kleine Kostbarkeiten entstehen - wie zum Beispiel Eisstöcke und Schlitten in der Wagnerei von Christian Lassacher oder Fleckerlteppiche in der Kunsthandweberei Pirkner. Auch bekannt als "Sauerfelder Weberei", besteht dieser traditionsreiche Betrieb schon seit über 600 Jahren. Das Angebot ist vielfältig; es reicht über Möbelstoffe und Vorhänge bis hin zu Bauernleinen, Hosenträgern und den bekannten Fleckerlteppichen. Unter fachkundiger Anleitung der heutigen Inhaberin Rosi Künstner bekommt Bertl Göttl die Gelegenheit, mit eigenen Händen und Füßen die komplizierte Mechanik der alten Webstühle zu erkunden – man darf gespannt sein, ob es ihm gelingt, ein Werkstück herzustellen!Der Fasching macht sich jedoch auch noch bemerkbar - und zwar mit einem lautstarken HUI! der Faschingrenner in Ranten, ein buntes Spektakel, das es für Bertl auf keinen Fall zu versäumen gilt. Die Faschingrenner mit ihren hohen, bunten, schön verzierten spitzen Kappen, dem Schellkranz und einem langen bunten geschmückten Stock folgen einem uralten Brauch. Sie laufen mit lautem Kuhglockengeläut und Schellenklängen los durch das ganze Dorf, um den Winter auszutreiben.Vor jedem Haus laufen die Schellfaschinge ein "Kranzl", für das es Gaben von den Bewohnern gibt, die Glockfaschinge erzeugen dazu mit ihren Kuhglocken großen Lärm. Gelegentlich wird auf dem Weg der Faschingrenner in einer Höhe von 2-3 Metern eine Kette gespannt, die zumindest vom Wegauskehrer übersprungen werden muss.Musikalisch begleiten Bertl Göttl auf seiner Winterreise die Blechsaitn-Musi, der Tamsweger Dreigesang und die Dreiländer Tanzlmusi. Die musikalische Untermalung seiner Winterreise durch das kleine Dreiländereck „hinterm Tauern“ macht auch die Kärntner Gruppe „Blechsaitn Musi“, die Volkskulturexperte Bertl Göttl am Sonntag beim Hofer Wirt in Oberbuch traf.Die Blechsaitn Musi besteht seit dem Jahr 2000 aus sieben Musikanten aus Kremsbrücke, Eisentratten, Irschen, Heiligenblut und Hermagor und spielt mit Begeisterung bei Familienfeiern, Hochzeiten, Frühshoppen, Kirchtagen, Volkstanzfesten, kirchlichen Anlässen, Firmenfeiern.„Der Winter ist für uns Musikanten eher die ruhigere Zeit – wobei es im Fasching mit den vielen Bällen wieder richtig los geht! Da ist es gut, wenn vorher ein bisserl winterliche Ruhe herrscht und wir Zeit zum Proben haben. Die Dreharbeiten für ServusTV im Gasthof Hofer in Oberbuch waren besonders schön – draußen tiefster Winter, drinnen eine gemütliche Gaststube und nette Wirtsleut – da macht Musi spielen Freude!“, so die Musiker.Die Produktion von DegnFilm „Heimatleuchten: Bertl Göttls Winterreise“ wird am 24. Februar ab 20:15 Uhr bei ServusTV zu sehen sein.